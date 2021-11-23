Рязань, 23 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В рамках работ по бесплатной подводке газа до участков негазифицированных домовладений исполнено почти 200 договоров, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.

WDnetStudio Газовая плита

В общей сложности в газораспределительные организации Рязанской области поступило 2 164 заявки на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств жителей. На 22 ноября по программе догазификации заключено 418 договоров с гражданами, 198 домов уже подключены к газу.

В Рязанской области насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения. В программе собираются участвовать уже 5 239 собственников домов в 584 населённых пунктах.