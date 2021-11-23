Москва, , 11:35 — REGNUM То, что в РФ стали чаще инвестировать в золото, связано с высокой инфляцией и неуверенностью в перспективах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ спрос на инвестиции в золото вырос на 30%.

Золото Ugold.ru

«Инвестиционный спрос на золото коррелирует с доходностью других финансовых инструментов, в первую очередь с курсом доллара, — сказала Воронкова. — В 2021 году динамика курса доллара на российском рынке не всегда складывалась в пользу американской валюты, и в периоды укреплении рубля вложения в доллары обесценивались. В то же время ценовой тренд на золото был вполне привлекателен. В начале года мотивом для инвестиций в золото стало снижение, а затем — повышение цен на этот актив. Золото бывает особенно востребовано при высокой инфляции и неуверенности в перспективах рынках».

Эти черты, как подчеркнула Воронкова, характерны для современной российской экономики и также повлияли на поведение инвесторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в краткосрочном периоде можно ожидать дальнейшего повышения мировых цен на золото.