Лос-Анджелес, США, , 11:33 — REGNUM Британский кинорежиссёр Ридли Скотт обвинил в провале своего фильма «Последняя дуэль» молодую аудиторию. Об этом 23 ноября сообщает портал Screen Rant.

Смартфоны DariuszSankowski

«Всё сводится к сегодняшней аудитории, которая была воспитана чёртовыми телефонами. Миллениалы не хотят ничему учится до тех пор, пока об этом им не скажет их смартфон», — говорит Скотт. По его словам, компания Disney проделала «фантастическую работу» по продвижению картины, однако она всё равно не окупилась.

Добавим, что фильм «Последняя дуэль» собрал в прокате около $27 млн при бюджете в $100 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель «Книги Бобы Фетта» рассказал о сюжете сериала