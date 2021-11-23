Москва, , 11:33 — REGNUM В восстановлении международной торговли немалую роль будет играть ситуация в Китае — одном из главных промышленных центров мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Ввиду неопределённости с энергоснабжением в Китае возможно более длительное восстановление объёмов производства из-за частичной остановки промышленных предприятий, — сказала Прикладова. — Поначалу это будет способствовать восстановлению работы портов, сокращению времени ожидания оформления судов, а также снижению транспортных тарифов. Но затем последует повторение ситуации, которую наблюдаем на протяжении нескольких месяцев: проблемы с поставками из-за превышения мощностей морских портов по обработке груза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время не приходится говорить о полном восстановлении международной торговли после пандемии.

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