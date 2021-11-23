Анкара, 23 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Соболезнования жителям Болгарии и Северной Македонии в связи с двумя трагическими происшествиями — смертельным ДТП с туристическим автобусом и пожаром в доме престарелых возле Варны, выразил МИД Турции. Об этом 23 ноября говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

ДТП

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В сообщении отмечается, что турецкая сторона была глубоко опечалена, узнав о двух указанных трагических событиях.

«Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этих трагических инцидентах, правительствам и народам Болгарии и Северной Македонии. Желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучичнаправил соболезнования руководству Северной Македонии в связи с автокатастрофой в Болгарии.