В ВС Южной Кореи выявили десять случаев заражения коронавирусом
Сеул, 23 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у десяти человек.
Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 495.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2203.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2699 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 420 950.
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