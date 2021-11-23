Москва, , 11:32 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о полном восстановлении международной торговли после пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала данные газеты The Wall Street Journal, которая сообщила об ослаблении проблем в глобальных цепочках поставок.

Торговля Tom Drigers

«Пока что рано говорить о полном восстановлении международной торговли после пандемии, — сказала Прикладова. — Несмотря на отдельные позитивные моменты (например снижение очередей контейнеровозов в крупных портах), по-прежнему наблюдается дефицит отдельных категорий товаров, прежде всего сырья и материалов. Не раз говорилось о нехватке полупроводников, что особенно остро ощутили автопроизводители. Восстановление производства в Малайзии и Вьетнаме даст положительный эффект, но этого будет недостаточно. Всё-таки требуется не только покрыть текущие потребности, но и удовлетворить отложенный спрос, который сформировался за последние полтора года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ призвали срочно направить средства на развитие логистики, расширение портов и таможенные проезды.

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