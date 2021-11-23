Иваново, 23 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Пять человек получили травмы в результате автоаварии с участием скорой помощи в Иванове утром 23 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла около 06:40 на пересечении проспекта Ленина и улицы Громобоя. Предварительно установлено, что водитель автомобиля SsangYong, двигаясь на зеленый сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. Со слов водителя скорой, он двигался с проблесковыми маячками и спецсигналом.

В аварии пострадали пять человек — это водитель иномарки, пациентка, которую в момент аварии перевозила скорая (женщина 1952 года рождения с диагнозом инсульт), травмы получил ещё один пассажир скорой, сопровождавший пациентку, а также фельдшер и водитель скорой

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.