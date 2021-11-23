Москва, 23 ноября 2021, 11:31 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о том, что депутаты фракции начинают сбор подписей над обращением в Конституционный суд по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Kremlin.ru

«Нормы конституции указывают на то, что пенсии индексируют не реже одного раза в год, а для работающих пенсионеров в очередной раз правительством принято решение лишить их такой возможности», — отметил Миронов.

Парламентарий сообщил, что необходимо собрать 90 подписей для обращения в КС.

«Мы рассчитываем на фракцию КПРФ, «Новые люди» и рассчитываем, что 90 подписей мы соберем и такой запрос мы направим», — отметил он.

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