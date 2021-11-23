Москва, 23 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о том, что депутаты фракции начинают сбор подписей над обращением в Конституционный суд по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Kremlin.ru Сергей Миронов

«Нормы конституции указывают на то, что пенсии индексируют не реже одного раза в год, а для работающих пенсионеров в очередной раз правительством принято решение лишить их такой возможности», — отметил Миронов.

Парламентарий сообщил, что необходимо собрать 90 подписей для обращения в КС.

«Мы рассчитываем на фракцию КПРФ, «Новые люди» и рассчитываем, что 90 подписей мы соберем и такой запрос мы направим», — отметил он.