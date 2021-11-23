Москва, , 11:30 — REGNUM В России маркетплейсы становятся ключевым форматом онлайн-продаж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

Онлайн-услуги Управление Росреестра по Приморскому краю

«Цифровые продажи в России продолжают расти прежде всего за счет поколенческой составляющей, — сказала Сяглова. — Если изначально к онлайну быстрее всего приспособились молодые потребители, то в период пандемии к ним присоединились зрелые покупатели, которые не спешат возвращаться в офлайн. Кроме того, росту способствуют региональные клиенты, для которых были обеспечены условия логистики, удобных платежей и способов доставки. И третий фактор — активная работа с ассортиментом и спектром услуг, обогатившая e-commerce, с одной стороны, новыми сегментами, с другой — новыми сервисами, такими как доставка продуктов через компании-логисты».

Как подчеркнула Сяглова, если классические интернет-магазины в настоящее время развиваются в меньшей степени, то маркетплейсы и особенно их международные модели становятся ключевым форматом онлайн-продаж.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в РФ торговые центры еще не исчерпали свой потенциал для развития.

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