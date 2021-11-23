Подгорица, 23 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В учебных заведениях Черногории коронавирусом заразились 563 ученика и 117 преподавателей.

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На сайте «COVID-19 и образование» было объявлено, что 330 учеников заразились в начальных школах, 220 — в средних школах и 13 детей — в дошкольных учреждениях. Наибольшее количество инфицированных учителей было зарегистрировано в начальных школах — 77 человек, в средних школах — 27 и в дошкольных учреждениях — 13.

В самоизоляции находятся 350 учеников и 37 препоадавателй средних школ, а также 118 учеников и 23 воспитателя дошкольных учреждений.