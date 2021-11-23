Москва, , 11:27 — REGNUM То, что в 2021 году в РФ начало расти количество офлайн-покупок, связано с коронавирусными ограничениями 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

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«Рост количества офлайн-покупок в 2021 году по сравнению с прошлым годом связан прежде всего с ковидными ограничениями 2020 года, когда многие предприятия розничной торговли не имели возможности работать в течение определенного периода, — сказал Сяглова. — Кроме того, возвращению клиентов в офлайн способствует и то, что офлайн-торговля обладает преимуществами. Например, благодаря вовлеченности в процесс покупки и удовлетворенности клиентским опытом. Наконец, если рассматривать региональную составляющую, то на пользу офлайну идут привычки — многим жителям РФ свойственно делать выбор в пользу покупки после осмотра товара вживую и получения консультации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что в настоящее время в РФ, несмотря на рост онлайн-торговли, пока рано хоронить весь офлайн-сегмент.

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