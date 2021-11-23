Москва, , 11:26 — REGNUM В октябре основное улучшение деловой активности пришлось на предпринимателей, занятых в сфере услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе.

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«Если проанализировать компоненты индекса RSBI, то показатели «Кадры», «Кредиты» и «Инвестиции» остаются в зоне роста, в то время как «Продажи» продолжают указывать на некоторые проблемы со сбытом, а основное улучшение октября пришлось на предпринимателей сферы услуг, — сказал Вашакмадзе. — Что касается дальнейшего роста деловой активности, точный прогноз дать сложно, но есть вероятность, что услуги будут и дальше восстанавливаться после спада в 2020 году — с оговоркой, что не будет ухудшения эпидемиологической ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главным риском для роста малого и среднего бизнеса в РФ назвали падение потребления населения.