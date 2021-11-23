Берлин, , 11:25 — REGNUM В Сети появился тизер-трейлер видеоигры Beholder 3. Его опубликовали 23 ноября на YouTube-канале Alawar Premium.

Геймер

В Beholder 3 игрокам предстоит шпионить за жителями многоквартирного дома и делиться их секретами с таинственным Министерством. Подставляя коллег и соседей, главный герой должен будет прийти к власти.

Релиз Beholder 3 должен состояться в первом квартале 2022 года. Точная дата пока не называется.

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