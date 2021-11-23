Лондон, 23 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе сохраняется на уровне ниже $1000 за тысячу кубометров. Об этом 23 ноября свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $988 за тысячу кубометров. При этом рост цен на газ с начала дня в Европе составил около 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз заявил, что инженерные работы, проводившиеся на черноморском газовом месторождении «Сакарья», завершены и весной 2022 года Турция начнет строить связанный с ним газопровод.