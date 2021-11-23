Москва, 23 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В России начнет действовать процедура дистанционного заключения трудового договора. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Sudak.rk.gov.ru Электронная трудовая книжка

На основании закона о дистанционном заключении трудового договора кандидат на должность теперь сможет дистанционно пройти собеседование с работодателем и заключить трудовой договор онлайн. Также закон позволяет соискателю работы подобрать себе работодателя из другого региона России.

Кроме того, закон даёт возможность оперативно получить государственные, муниципальные и банковские услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. В документе отмечается, что ведение электронного документооборота повысит оперативность оформления трудовых отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект по переходу на цифровой кадровый документооборот длился в России до 31 июля 2021 года.

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