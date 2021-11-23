Владикавказ, 23 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии завершено расследование уголовного дела о причинении ущерба бюджету на 11,4 млн рублей при строительстве трех детских площадок. Его фигурантом является чиновник госучреждения, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Как установлено, в 2020 году республиканское управление капитального строительства заключило договор с тремя строительными компаниями на возведение многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-оздоровительным комплексом в городе Алагир и селениях Црау и Предгорное.

Подписывая акты приемки выполненных работ главный специалист технического отдела «не заметил», что объемы работ существенно завышены и выполнены работы не полностью.

«Обвиняемый, зная, что работы по указанным объектам выполнены не в полном объеме, а установленный срок выполнения работ подходит к концу, подписал представленные ему руководством подрядных организаций документы с включенными в них заведомо ложными сведениями о выполнении всего объема работ, предусмотренного контрактами», — говорится в сообщении СКР по региону.

По липовым документам компаниям были перечислены в общей сложности 11,4 млн рублей. Однако факт подлога вскрылся, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его расследование завершено и дело готовят к направлению в суд.