Тарбагатайский район, Бурятия, 23 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля изъяли у работника растениеводческого хозяйства около 8 кг наркотиков. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Бурятии У жителя Бурятии изъяли 8 кг наркотиков

Запрещённое вещество хранилось в мешках, пакетах и картонной коробке на территории хозяйства — в теплицах, общежитии и кочегарке. По словам подозреваемого, наркотики он собрал самостоятельно для личного потребления.

«От медосвидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества злоумышленник отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и изготовление наркотических веществ без цели сбыта в крупном размере.

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