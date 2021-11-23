Москва, , 11:20 — REGNUM Испытания российского вертолета «Ансат-М» должны завершиться в 2023 году, он станет легче базовой машины на 200 кг, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

Вертолёты «Ансат» Heli-Russia

«Где-то к августу-сентябрю следующего года — одобрение на противообледенительную систему лопастей, а в 2023 году это уже новые лопасти, которые позволят увеличить максимально взлетный вес машины на 200 кг. Процесс идет, мы находимся в графике», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что на сегодняшний день уже выполнена значительная часть работ: получено одобрение главных изменений в сертификат типа на бортовую лебедку, внешнюю подвеску и дополнительный топливный бак.

Лёгкий вертолёт «Ансат» разработан конструкторским бюро «Казанского вертолётного завода», первый полёт «Ансат» совершил в 1999 году. Эти летательные аппараты используются для перевозки грузов и пассажиров, проведения поисково-спасательных операций и оказания экстренной медицинской помощи.