Ереван, 23 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В ходе обстрела с азербайджанской стороны армянских приграничных позиций в селе Норабак Гегаркуникской области погиб один военнослужащий ВС Армении. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Mil.am Позиции армии Армении

По данным армянского ведомства, инцидент произошёл 22 ноября вечером. Перестрелка длилась около полутора часов. В результате рядовой Сурен Сафарян 2002 года рождения получил смертельное ранение.

Баку отрицает причастность ВС Азербайджана к ранению армянского военнослужащего. Сообщается, что азербайджанские части в тот день в этом направлении стрельбу не вели.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.