Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 11:18 — REGNUM В Ярославской области Гаврилов-Ямский районный суд вынес приговор по уголовному делу о падении плиты на ребёнка. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Мемориал в Гаврилов-Яме Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2019 года в Гаврилов-Яме на девятилетнего мальчика упала мемориальная плита с памятника героям Великой Отечественной войны. Ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сначала по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», а затем по статье «Халатность». Обвинение было предъявлено начальнику отдела по архитектуре и градостроительству городского поселения Гаврилов-Ям.

В вину ему вменялось то, что при реконструкции мемориала работы были выполнены с отступлениями от проекта. Однако районный суд не нашёл вины чиновника и оправдал его. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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