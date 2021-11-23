Гаврилов-Ям, Ярославская область, 23 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Ярославской области Гаврилов-Ямский районный суд вынес приговор по уголовному делу о падении плиты на ребёнка. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Мемориал в Гаврилов-Яме

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2019 года в Гаврилов-Яме на девятилетнего мальчика упала мемориальная плита с памятника героям Великой Отечественной войны. Ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сначала по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», а затем по статье «Халатность». Обвинение было предъявлено начальнику отдела по архитектуре и градостроительству городского поселения Гаврилов-Ям.

В вину ему вменялось то, что при реконструкции мемориала работы были выполнены с отступлениями от проекта. Однако районный суд не нашёл вины чиновника и оправдал его. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.