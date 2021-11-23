Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Финская строительная компания YIT (ЮИТ) планирует покинуть российский российский рынок. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Строительство жилья

В YIT рассматривают вариант продажи бизнеса несмотря на то, что жилищное строительство в России стабильно и прибыльно. Однако, оценив свою деятельность в РФ в течение нескольких месяцев, в компании приняли решение сосредоточить свой бизнес-портфель в других странах.

«Высвобожденный из России капитал в первую очередь будет использован для продолжения роста жилищного бизнеса в растущих городах Финляндии, Польши, Чехии и Словакии», — пояснил генеральный директор YIT Маркку Мойланен.

В компании заметили, что процесс оценки ситуации не оказывает влияния на персонал, клиентов или партнеров YIT в России. Компания продолжит продажи, строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также процедуры лицензирования для новых проектов в обычном режиме. «Все обязательства, связанные с инвестиционными соглашениями, должны быть выполнены», — заверили в компании.

В настоящий момент совет директоров компании изучает варианты сохранения присутствия YIT в России.

Напомним, в российских работают региональные подразделения финского концерна и ведется строительство жилой недвижимости под международным брендом ЮИТ.