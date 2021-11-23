Следствие назвало две основные версии причины аварии автобуса в Болгарии
София, 23 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В качестве основных версий причины ДТП автобуса с туристами из Северной Македонии болгарскими следователями рассматриваются техническая неисправность транспортного средства и ошибка водителя. Об этом 23 ноября заявил на брифинге директор Национальной следственной службы страны Борислав Сарафов.
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«Расследование аварии автобуса на автомагистрали «Cтрумa» находится на ранней стадии. Пока рассматриваются две версии — ошибка водителя или внезапная техническая неисправность», — сказал он.
Кроме того, Сарафов рассказал, что тела погибших обгорели до неузнаваемости и утончил, что для идентификации погибших в ДТП будут взяты пробы ДНК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучичнаправил соболезнования руководству Северной Македонии в связи с автокатастрофой в Болгарии.