София, 23 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В качестве основных версий причины ДТП автобуса с туристами из Северной Македонии болгарскими следователями рассматриваются техническая неисправность транспортного средства и ошибка водителя. Об этом 23 ноября заявил на брифинге директор Национальной следственной службы страны Борислав Сарафов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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«Расследование аварии автобуса на автомагистрали «Cтрумa» находится на ранней стадии. Пока рассматриваются две версии — ошибка водителя или внезапная техническая неисправность», — сказал он.

Кроме того, Сарафов рассказал, что тела погибших обгорели до неузнаваемости и утончил, что для идентификации погибших в ДТП будут взяты пробы ДНК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучичнаправил соболезнования руководству Северной Македонии в связи с автокатастрофой в Болгарии.