Пермь, , 11:17 — REGNUM В Пермском крае у жителя Перми украли двухметровое чучело медведя. По данному факту возбудили уголовное дело. По горячим следам задержаны двое мужчин, подозреваемых в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Чучело медведя (сс) Antranias

Пермяк заявил, что чучело пропало из дачного домика в деревне Мотроши. Ущерб составил 140 тысяч рублей.

В рамках расследования установлено, что злоумышленники несли двухметрового чучело животного на руках в соседнюю деревню более 5 километров. Впоследствии чучело на такси перевезли в Пермь, где надеялись выгодно продать. Однако украденное мужчины смогли реализовать всего за 5 тысяч рублей.

Злоумышленники дали признательные показания. Похищенное возвращено владельцу.