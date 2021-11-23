Москва, , 11:24 — REGNUM Индексы Мосбиржи и РТС в ходе торгов опустились до значений августа и июля соответственно, это следует из данных площадок 23 ноября.

Так, в 10:09 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3778,49 пункта (-2,43%). После 9 августа он ни разу не опускался ниже 3800 пунктов.

Индекс РТС упал ниже 1600 пунктов впервые с июля. Он опустился до 1586,41 пункта (-2,56%).

Открылись торги снижением индекса Мосбиржи на 1,04%, до 3832,33 пункта, индекса РТС — на 0,83%, до 1614,61 пункта. Таковы данные на 10:00 мск.

Позднее индекс Мосбиржи подрос до уровня 3 878,04 пункта (+0,14%), индекс РТС — до 1 631,77 пункта (+0,23%). Это данные на 10:39 мск.

Читайте также: Индекс Московской биржи впервые с августа упал ниже 3990 пунктов