София, , 11:16 — REGNUM Жертвы крупной аварии с участием туристического автобуса из Северной Македонии, в результате которой погибли по меньшей мере 46 человек, будут идентифицированы по ДНК. Об этом 23 ноября заявил директор национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов, сообщает болгарский телеканал «bTV Новините».

ДНК

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»Тела обгорели до неузнаваемости. Предстоит еще взять образцы, чтобы установить личность каждого из погибших», — добавил он.

По словам Сарафова, в настоящее время рассматриваются две основные версии трагедии. Это техническая неисправность автобуса и человеческая ошибка.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус с македонскими номерами, который следовал из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП около 2:00 по местному времени (03.00 мск) на автомагистрали «Струма» возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. После этого он загорелся.

По разным данным, в салоне транспортного средства находились 52 или 53 человека. По информации МВД Болгарии, жертвами трагедии стали 46 человек, среди них — 12 детей.