Москва, 23 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Солист группы The Hatters Юрий Музыченко стал гостем видеоподкаста блогера Эльдара Джарахова. Запись выпуска с участием исполнителя доступна на YouTube-канале Джарахова с 22 ноября.

Скриншот с YouTube Юрий Музыченко, солист группы The Hatters

В ролике Музыченко объяснил, что не обижен на Джарахова за то, что тот «украл» у The Hatters песню «Я делаю шаг», как думают многие фанаты. «Во-первых, он подарил нашей песне новый виток. А во-вторых, когда мы только начинали, Эльдар нас всячески рекламировал и очень нам помогал», — говорит артист.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года вышла запись концерта The Hatters, на котором группа исполнила трек «Я делаю шаг», совместно с Эльдаром Джараховым — он спел один из куплетов трека. Позже блогер переосмыслил композицию, написав другой текст, таким образом создав свой хит «Я в моменте».