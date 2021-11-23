Петропавловск-Камчатский, 23 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Камчатки 23 ноября сразу в трёх чтениях утвердили бюджет края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Представляя законопроект народным избранникам председатель правительства региона Евгений Чекин назвал его «бюджетом развития» Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Отмечается, что главный финансовый документ края на три года был сформирован исходя из необходимости максимальной приоритизации расходов при безусловном финансовом обеспечении базовых гарантий и обязательств.

«С учетом сокращения финансового обеспечения менее приоритетных расходных обязательств, исходя из общего объема остатка свободных ассигнований краевого бюджета сформирован «бюджет развития» Камчатского края, в том числе в рамках которого сформирована инвестиционная программа Камчатского края. При этом в первую очередь учтены мероприятия, в отношении которых уже заключены соглашения или в отношении которых имеются обязательства по заключению соглашений по предоставлению субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому бюджету на софинансирование расходных обязательств, и мероприятия, по которым имеются бюджетные обязательства по заключенным контрактам», — пояснил Чекин.

Доходы бюджета на 2022 год запланированы в сумме 81,2 млрд рублей, расходы — 81,03 млрд. Профицит в 300 млн рублей будет направлен на погашение государственных ценных бумаг. На Камчатке запланированы к реализации 27 госпрограмм.

«Это очень важное решение, которое сегодня было принято депутатами. Мы, безусловно, продолжим взаимодействие с профильными комитетами, Законодательным Собранием. Нам в любом случае предстоит уточнение ряда параметров краевого бюджета после того, как федеральным бюджетом будут уточнены соответствующие цифры», — поблагодарил депутатов губернатор края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство краевой больницы Камчатки планируют завершить в намеченные сроки, несмотря на удорожание оборудования и материалов, об этом 22 ноября в ходе еженедельного оперативного совещания заявил губернатор края Владимир Солодов.