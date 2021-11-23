Биробиджан, 23 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Электричество отключилось и пока не восстановлено в девяти населённых пунктах Еврейской автономной области. В том числе прервано электроснабжение двух котельных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона. Причиной аварий стал сильный снегопад.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Читайте также: В Еврейской АО из-за снегопада могут ввести режим ЧС

Обесточены 539 домов, в которых живут 2025 человек. Восстанавливают электроснабжение 182 работника энергослужб, задействованы 94 единицы техники. Подачу электричества в котельные оперативно восстановят с помощью дизельных генераторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО из-за сильного снегопада могут ввести режим ЧС. Менее, чем за двое суток, в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Движение общественного транспорта полностью парализовано. Автомобили биробиджанцев вязнут на дорогах, их вытаскивают с помощью спецтехники. На трассах образуются заторы.