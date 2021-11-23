Москва, , 11:09 — REGNUM В Госдуме предложили сделать Иркутскую область пилотным регионом для вывода из тени занимающихся майнингом криптовалют.

Флаг Иркутской области

«Я согласен с ЦБ: давать статус платежного средства частным криптовалютам — это очень опасно. Но раз уж их добыча по факту стала для многих россиян повседневным источником дохода, то, может быть, стоит вывести граждан из «серой зоны»? Иркутская область в этой истории могла бы стать пилотным регионом — раз уж статус столицы российского майнинга оказался за ней», — рассуждает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что в Иркутске добыча биткойна уже стала бизнесом, в который вовлекается все больше простых людей, вокруг которого вырастает инфраструктура и с которым местные власти вынуждены бороться.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее было принято решение о том, что в Госдуме будет создана рабочая группа по обсуждению регулирования майнинга криптовалют.

Читайте ранее в этом сюжете: «Новые люди»: Россия должна стать передовиком в майнинге и криптовалюте