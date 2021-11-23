Салехард, , 11:09 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело по результатам проверки происшествия с затонувшим теплоходом «СТ-757» в акватории Обской губы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Поль Синьяк. Баржа

По версии следствия, в ночь на 27 августа 2021 года в километре от причала села Мыс-Каменный в акватории Обской губы в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта затонул теплоход «СТ-757» и несамоходная сухогрузная баржа «СВПБА-4» с цементом массой 530 тонн.

Отмечается, что «в ходе рейса судно находилось в условиях плавания, существенно отличающихся от условий, для которых оно предназначено». Это, по мнению экспертов, и привело к неконтролируемому поступлению забортной воды в грузовые трюмы и судовые помещения.

Шесть членов экипажа спаслись на плоту. Погибших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Владельцу груза причинён ущерб на сумму более чем шести миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

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