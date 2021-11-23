Буэнос-Айрес, , 11:08 — REGNUM Легендарный нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона был похоронен без сердца. Об этом 23 ноября рассказал в своей книге врач Нельсон Кастро.

Диего Марадона. Граффити в Буэнос-Айресе Cadaverexquisito

«Была группа (болельщиков), которая планировала выкопать сердце. Этого не произошло, потому что люди узнали об этом плане, поэтому сердце Марадоны было извлечено. Это также было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти», — приводит слова врача газета Marca.

Также Кастро утончил, что сердце известного в прошлом спортсмена было очень большим и весило полкилограмма.

«Обычно оно весит 300 граммов, и хотя у него было сердце спортсмена, которое само по себе большое, оно было увеличено из-за чего-то другого. Это было из-за сердечной недостаточности», — пояснил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, легендарный аргентинский футболист Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет и медицинская комиссия по расследованию его смерти признала неадекватными, недостаточными и неосторожными действия медиков, ответственных за здоровье известного в прошлом игрока.