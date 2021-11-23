Брянск, 23 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Брянской области 23 ноября выявлено 385 новых носителей коронавируса — на 18 меньше предыдущих суток. Лаборатории проверили 2 272 теста. Выписаны после выздоровления 230 пациентов, 13 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 87 479 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 78 350 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 167 пациентов.

В регионе проведено 1 078 870 исследований на коронавирус.