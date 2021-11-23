Варшава, , 11:06 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провел телефонный разговор с главой дипломатии Германии Хайко Маасом. Темой разговора стал нынешний кризис на восточной границе Евросоюза. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил Лукаш Ясина, пресс-секретарь польского министерства иностранных дел.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, министр иностранных дел Польши Рау подчеркнул необходимость проведения «последовательной и скоординированной политики» в отношении властей Белоруссии. Глава польской дипломатии отметил, что, «только действуя таким образом, есть шанс на длительное прекращение опасной кризисной ситуации, угрожающей безопасности всего региона», заявил Ясина.

«Данная конференция даст возможность сравнить позиции Польши и Германии по ситуации на границе Белоруссии и ЕС, а также в самой Белоруссии», — указал Ясина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.