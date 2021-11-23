Красноярск, 23 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Красноярске перед судом предстанет 30-летняя местная жительница по обвинению в организации незаконной миграции иностранных граждан. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю.

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По данным ведомства, женщина заключила фиктивные договоры по уборке или ремонту помещений в одном из домов Красноярска с 19 иностранцами. На основании документов последние встали на миграционный учет по месту пребывания.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации». К настоящему времени расследование завершено, документы направлены в суд. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.