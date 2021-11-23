Пермь, 23 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечен рост заболеваемости ОРВИ. За неделю (15−22 ноября) зафиксировано 19 628 случаев острого респираторно-вирусного заболевания. Предыдущий недельный показатель превышен на 8%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Kazanfirst.ru ОРВИ

По данным ведомства, превышение эпидемического порога произошло только среди взрослого населения. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослых граждан — 58,6%.

На территории Пркиамья циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция), отмечаются единичные случаи вирусов гриппа A (H3N2).