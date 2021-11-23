Махачкала, 23 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Власти Махачкалы окажут помощь пострадавшим при взрыве газа в одном из частных домов в столице Дагестана. Глава города Салман Дадаев выразил соболезнование семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей семье.

Seattle City Council Взрыв газа. Последствия

«Вчера в нашем городе произошла страшная трагедия, унесшая жизнь человека. Во время пожара пострадала вся семья, сейчас она находится под круглосуточным наблюдением врачей. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Семье будет оказана материальная помощь», — говорится в сообщении мэра на его странице в соцсети Instagram.

Дадаев также выразил благодарность «всем неравнодушным горожанам, которые помогали спасателям во время пожара до глубокой ночи». По его словам, с утра 23 ноября на месте ЧП начнутся работы по вывозу строительного мусора и освобождению проезда на месте пожара. Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газовоздушной смеси прогремел в двухэтажном доме в Махачкале днем 22 ноября. При взрыве погиб один человек, еще четверо получили ожоги и травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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