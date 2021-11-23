Кишинёв, 23 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. На погашение долга Молдавии перед Газпромом необходимо 1,3 млрд леев (около $73 млн). Об этом в эфире телеканала Jurnal TV сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

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Он рассказал, что молдавская сторона должна заплатить за половину октября и за ноябрь. Задолженность образовалась из-за того, что закупочные цены резко выросли, а тарифы на газ для населения подняли не сразу. Если деньги вовремя не будут найдены, то российская сторона прекратит поставки газа.

«Риск существует, но надеюсь, что до этого момента мы не дойдём, — сказал Чебан. — Средства на покрытие дефицита существуют, если мы все мобилизуемся».

Ситуацию осложняет то, что в Молдавии завершился срок действия режима ЧП в энергетике, который упрощал процедуру выделения денег на покупку газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что Молдавия, в соответствии с контрактом, должна была внести платёж 22 ноября, но этого не произошло. Условия контракта составлены так, что Газпром может прекратить поставки в течение 48 часов.