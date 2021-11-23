Новосибирск, 23 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Новосибирске на улице Станционной состоялась техническая приёмка въездной группы «Новосибирск». Световую конструкцию установили в центре автомобильного кольца.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Улица Станционная — это западные ворота города, по ней проезжают гости, прибывающие в Новосибирск через аэропорт «Толмачёво». На стеле изображен герб Новосибирска советского периода — это отсылка к годам Великой Отечественной войны, когда новосибирцы, рабочие заводов «Сибсельмаш», металлургического завода им. Кузьмина и других предприятий Ленинского района, совершили трудовой подвиг. В частности, за их заслуги Новосибирск был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Название города, помимо русского, также написано на английском языке, потому что к молодежному чемпионату мира по хоккею мы ожидаем иностранных гостей».

Стела «Новосибирск» длиной 18 метров и высотой 4,4 метра установлена на постаменте, облицованном гранитом. Она имеет светодиодную подсветку.