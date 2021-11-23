Лондон, 23 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Британская писательница Джоан Роулинг пожаловалась на то, что ей угрожали и выложили в Сеть её домашний адрес. Роулинг опубликовала серию постов на эту тему в личном Twitter-аккаунте 22 ноября.

Daniel Ogren Джоан Роулинг

https://twitter.com/jk_rowling/status/1462758324177444864

«В прошлую пятницу адрес моей семьи был опубликован в Twitter тремя активистами-актёрами», — рассказала Роулинг. По словам автора книг о Гарри Поттере, эти угрозы связаны с её отказом признать, что «социально-политическая концепция гендерной идентичности должна заменить концепцию пола».

«Я получала так много угроз расправы, что я могла бы обернуть ими дом, но я не переставала высказываться», — говорит Роулинг. «Лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин — это перестать нас преследовать, угрожать нам и нарушать нашу неприкосновенность», — объяснила она.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Джоан Роулинг высказалась относительно фразы «люди, которые менструируют». Писательница заявила, что для них есть слово «женщина»: «Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить», — объяснила она, после чего её обвинили в трансфобии.