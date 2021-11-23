Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Пулково» в Петербурге открылся пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

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Новый пункт вакцинации, открывшийся на территории аэропорта, пока доступен только для сотрудников «Пулково» и работников организаций аэропорта. Новая точка вакцинации расположилась на втором этаже главного терминала в офисе 2225A.

Как обычно, для того, чтобы привиться от коронавируса, достаточно паспорта, СНИЛСа и полиса ОМС.