Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Бывший доходный дом Лялевича 1904 года постройки на улице Розенштейна, 39А в Санкт-Петербурге, который горел 23 ноября 2021 года, несколько раз до этого пытались продать, но торги не состоялись. На аварийный дом, в котором уже много лет никто не жил, не нашлось ни одного покупателя, так как в качестве обязательного условия был оговорен капремонт или реставрация здания, и сделать это нужно было в течение 42 месяцев после подписания контракта, передаёт ИА REGNUM.

Молоток (сс) CWitte

Управление МЧС России по Санкт-Петербургу 23 ноября сообщило о пожаре в доме на улице Розенштейна. На площади 1,5 тыс. кв. м произошло горение и обрушение участков перекрытия. Начавшийся в 3:50 пожар был локализован в 05:50.

По этому адресу находится бывший доходный дом архитектора Мариана Лялевича. Он расположен на территории завода «Красный Треугольник». По открытым данным, сам дом был признан аварийным в 2006 году и расселён в 2009 году. После этого в нём начали случаться пожары.

В комментариях к карточке объекта на сайте citywalls.ru пользователи ещё в 2020 году сообщали о пожаре, а Андрей К. отметил, что в одной из парадных «наверх не подняться, уже обвалился пролёт».

По данным сайта «Общественный контроль», дом не является объектом культурного наследия, и это усложняет его судьбу. При этом строение имеет статус исторического здания.

С 2017 года Фонд имущества Санкт-Петербурга делал попытки продать здание с торгов. В распоряжении комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от февраля 2017 года уточнялось, что продажа здания общей площадью 8386 кв. м будет проходить одновременно с отчуждением земельного участка площадью 4623 кв. м.

В 2018 году дом выставлялся на торги за 120 млн рублей, но покупателей не заинтересовал. Дело в том, что в распоряжении комитета относительно дома было обязательное требование — осуществить капитальный ремонт или реконструкцию в течение 42 месяцев. В противном случае договор купли-продажи мог быть расторгнут, а лот вернули бы на государственный баланс. Ходили слухи, что участок на Розенштейна привлекает многих, но инвесторов смущал «балласт» в виде аварийного дома. Возникает вопрос, а были ли пожары случайностью?

На сайте госзакупок объект фигурирует как один из домов, в отношении которых госучреждение «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» несло обязательства «по обеспечению содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам». Последний раз в таком контракте здание фигурировало в сентября 2021 года.