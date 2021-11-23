Сан-Сальвадор, 23 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. После более чем двух месяцев обращения биткоина в качестве законной валюты в Сальвадоре более 91% сальвадорцев предпочитают доллар. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на опрос, проведенный Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) частного университета Франсиско Гавидиа.

Биткоин

Согласно опубликованным данным, когда сальвадорцам предлагают выбор из двух валют, 91,4% предпочитают доллар, 4,9% — биткоин. Ещё 3,7% респондентов воздержались от ответа на вопрос.

Свободная конвертация биткоина на официальном уровне началась в Сальвадоре в сентябре 2021 года.