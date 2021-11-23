Пермь, 23 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Перми в 2023—2024 годах построят три муниципальных дома для расселения из аварийного жилфонда. Новостройки появится по ул. Чайковского, 11, ул. Маяковского, 54 и 57. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

Высота зданий составит десять этажей, а общая площадь — не менее 30 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, ранее в муниципалитете уже строили подобные дома. Два муниципальных дома сданы в 2017 году. Мэрия решила вернуться к такой практике.

В настоящее время на сайте госзакупок объявлены аукционы на проектирование и строительство трёх муниципальных домов для расселения людей. В них разместятся порядка 250 квартир. Подрядная организация будет заниматься и разработкой проектно-сметной документации, и строительно-монтажными работами.

Технические задания для строительства муниципальных домов готовится администрацией города. Квартиры проектируются с учетом площади, которая необходима для предоставления жилья. Городская власть имеет возможность контролировать ход строительства.

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин подчеркивал, что, заказывая строительство и выбирая подрядчика по конкурсу, город экономит серьёзные средства, так как не происходит искусственного «разогрева» рынка недвижимости, что имеет место при покупке готового жилья.