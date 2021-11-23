Москва, 23 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Мясные полуфабрикаты требуют специальных условий хранения, поэтому покупать их следует только в магазинах, оснащенных холодильным оборудованием, а не у случайных продавцов, сообщили в пресс-службе ведомства.

TvLith Полуфабрикаты

Выбирая в магазине мясные полуфабрикаты следует внимательно изучить маркировку. Должны быть указаны сроки годности и условия хранения. Колбасные изделия должны храниться в холодильнике, при температуре не выше +6°С.

Нельзя покупать мясные полуфабрикаты и колбасные изделия с загрязнённой оболочкой или нарушенной упаковкой, с серым цветом продукта, с наличием бульонно-жировых отеков и т. д. Стоит помнить, что диетологи не рекомендуют употреблять колбасные изделия чаще 1−2 раз в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, вкусный шашлык получается из мяса хорошего качества Лучше покупать мясо на рынке или в магазине.

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