Омск, 23 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Авиакомпания Red Wings откроет прямое авиасообщение между Омском и городом Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, полёты стартуют 27 ноября и будут выполняться раз в неделю по субботам.

(сс) Laurent ERRERA ТУ-204 авиакомпании Red Wings

Рейс субсидируется из региональных и федерального бюджетов, что позволяет установить снизить цены для пассажиров. По словам губернатора Александра Буркова, благодаря госсубсидиям пассажиропоток Омского аэропорта уже приблизился к уровню 2019 года — 1,4 млн пассажиров.

«В 2022 году необходимо увеличить объём субсидирования авиаперевозок в три раза. Мы пришли к соглашению с авиакомпанией «Ред Вингс», которая будет базировать самолеты в нашем аэропорту. Благодаря этому вырастет частота полётов и количество региональных маршрутов», — отметил он.

Как надеются власти региона, эти меры позволят увеличить пассажиропоток в 2022 год до 1,8 млн человек.