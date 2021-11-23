Абакан, 23 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Хакасии за последние семь дней зафиксировано 1348 случаев COVID-19. Об этом 23 ноября сообщил мэр Абакана Алексей Лёмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, по словам Лёмина, зафиксировано снижение заболеваемости на 8%. Снижается заболеваемость среди детей (на 19%). Впервые за шесть недель зафиксировано снижение заболеваемости по Абакану.

Однако не обошлось без трагических рекордов.

«К сожалению, за прошедшую неделю в Хакасии от новой коронавирусной инфекции скончалось 77 человек, это трагический рекорд», — прокомментировал мэр Абакана.

По словам представителя республиканского Роспотребнадзора Ольги Ивановой, наметилась тенденция к стабилизации заболеваемости COVID-19 на высоких показателях.

По информации Абаканской скорой помощи, количество вызовов к пациентам с коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю составило 252 (на прошлой неделе — 386).

Власти региона и города призывают жителей сделать прививку от коронавируса.