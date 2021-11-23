Киев, 23 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. НАТО готово действовать на опережение в случае, если действия России будут угрожать Украине, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире украинского телеканала ICTV.

President.gov.ua Алексей Резников

Глава минобороны Украины рассказал об итогах переговоров с американским и британским коллегами. По словам Резникова, его заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины «в пределах признанных международным сообществом границ» и готовности помогать Киеву.

Алексей Резников «И меня заверили, что проходят очень серьёзные консультации между другими партнерами стран альянса и ЕС о готовности предпринять очень решительные шаги, причем на опережение».

Западные партнёры обещают оказать Украине определённую помощь и предпринять и политические, и экономические шаги, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны пытаются выставить Россию государством, которое якобы угрожает урегулированию ситуации на Украине. Вероятно, таким образом прикрываются агрессивные помыслы Киева, добавил он.

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